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İmam hatip ortaokulları arası hafızlık ve ezan okuma yarışmaları yapıldı

25 Nisan 2017 Salı, 17:16
İmam hatip ortaokulları arası hafızlık ve ezan okuma yarışmaları yapıldı
İmam hatip ortaokulları arası hafızlık ve ezan okuma yarışmaları yapıldı

(Fotoğraflı)

ÇORUM (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "Kur'an'ın Yıldız Muhafızları Erkek Öğrenciler Hafızlık Yarışması" ve "Yıldız Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması" seçmeleri yapıldı.
İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı yarışmalar İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Hüseyin Kır'ın katılımıyla Buhara Kültür Merkezinde gerçekleşti. Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Orhan Demir yaptığı açış konuşmasında, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir hadisinden hareketle çocuklarımız bu kitaba sahip çıkmakta ve Peygamberimizin izinden yürümektedirler. Bu yarışmanın kaybedeni olmayacaktır. Bu ezanlar ilelebet kulaklarımızın pasını silmeye devam edecektir. Bu bağlamda çocuklarımızı ve onlara emek harcayan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.
İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu'nun başkanlığında jüri üyelerinin değerlendirdiği Kur'an'ın Yıldız Muhafızları Erkek Öğrenciler Hafızlık Yarışmasında Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu'ndan Samed Yankun birinci, Alaca İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ali Kaplan ikinci ve Türkiyem İmam Hatip Ortaokulu'ndan Yunus Emre Dönek ise üçüncü oldu.
Yıldız Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışmalarında Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu'ndan Muhammed Yaşar Şahin birinci, Alaca İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ferit Doğan ikinci ve İskilip İmam Hatip Ortaokulu'ndan Umut Batuhan Sert'de üçüncü oldu.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere Milli Eğitim ve müftülük tarafından çeşitli hediyeler verildi.
(BÖ)

25.04.2017 17:25:16 TSI
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