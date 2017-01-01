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Bartın'da dünya aşı haftası etkinliği



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Dünya Aşı Haftası kutlamaları kapsamında TOKİ Aile Sağlığı Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Erkan Kalender, Bartın Sağlık Müdürü ve Bartın Halk Sağlığı Müdürü Vekili Dursun Koç, Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Hürol Aksu, sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bartın Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Hürol Aksu, "Aşı haftası gibi günlerde insanlarımızı bu konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Tabi ki kolay bir süreç değil. Şu an gelinen noktada ülkemiz çok başarılı. Yüzde 97'e varan bir aşılama yüzdemiz var. Bu konuda Avrupa'nın bile üzerindeyiz. Kızamık salgını dönem dönem ortaya çıkıyor. Tam sönmüş değil, çeşit çeşit grupları var. Bizde daha fazla mülteci ve göçmen olmasına rağmen onları da aşılamaya çalışıyoruz. Şuan için ciddi bir sıkıntımız yok. Geçen yıl sadece 9 vaka görüldü. Bu sene ise 5 vaka gözlendi. Bununla ilgili eksik aşılama çalışmaları devam ediliyor" dedi.

Programda daha sonra aşılama çalışmalarında çaba gösteren iki sağlık personeline teşekkür belgesi takdim edildi. Teşekkür belgeleri ise Vali Erkan Kalender ve Sağlık İl Müdürü Dursun Koç tarafından verildi. Daha sonra ise eksik aşıları olan bebeklerde sağlık ekipleri tarafında aşıları yapıldı.

(AY-GY-Y)



25.04.2017 17:46:55 TSI

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