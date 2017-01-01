YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisa Ticaret Fuarı kapılarını açtı

Manisa Ticaret Fuarı kapılarını açtı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa'da 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Manisa Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı 24. kez kapılarını açtı.

Manisa'da 120 firmanın katıldığı 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen Manisa Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı törenle kapılarını açtı. Bu yıl 24.'sü düzenlenen fuarın açılışına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği, MESOB Başkanı Hasan Geriter, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Açılış töreninde Litvanya Dans topluluğunun sunduğu gösteri izleyenlerden tam not aldı. Fuarın açılışında konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 477 yıllık geleneğin sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade ederek, Mesir Fuarının Manisa'ya katkısı olması gerektiğini söyledi. Mesiri bir kaldıraç olarak kullanmak gerektiğini kaydeden Çelik, turizmde, ekonomide gelişmek için Mesirin çok büyük katkısının olacağını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, 5 asra dayanan bu geleneğin ivme kazanarak devam ettiğini kaydederek, fuar merkezinin artık yetmediğini, bu fuardan 10 kat daha büyük bir yere ihtiyaç olduğunu kaydetti. Festivale desteğin yetersizliğinden yakınan Ergün, "Manisa'nın tanıtımı sadece bir veya birkaç kurumla olmaz. Herkesin buna destek vermesi gerekir. odalarla, OSB'yle görüşüp destek isteyeceğiz" dedi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise, fuarın Manisa'ya hayırlı olmasını diledi. konuşmaların ardından protokol üyeleri açılışı kurdelesini keserek fuar merkezindeki stantları tek tek gezdi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti.

SNS Fuarcılık tarafından organize edilen fuar 30 Nisan'a kadar saat 10.00-23.00 arasında ziyaretçilere açık olacak.

(AY-Y)



25.04.2017 17:50:49 TSI

NNNN

