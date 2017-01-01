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"Kendi Kendini Sergileyen Sergi Birimi Sergisi" ziyaretçilere açıldı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümünün 2016-2017 Güz dönemindeki sergileme ünitesi projelerinden oluşan "Kendi Kendini Sergileyen Sergi Birimi Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümünde düzenlenen sergiye öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi. Dönem sonu sergisi olarak ziyaretçilere açılan serginin konsepti, tasarım kararları, teknik çizimleri, mock-up ve maket fotoğraflarından oluşuyor. 8 haftalık proje süreci Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Nazmiye Öztürk yürütücülüğünde, Arş. Gör. Özgün Dilek, Serpil Erden ve Tahsin Demir'in katkılarıyla tamamlanan serginin açılışında, sergiye katkıda bulunan öğrencilere de katılım belgesi verildi.

Sergi, 28 nisan cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

(MEB-MET-Y)



25.04.2017 17:50:54 TSI

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