Dünya Aşı Haftası Adıyaman'da etkinliklerle kutlandı

Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Dünya Aşı Haftası Adıyaman'da düzenlenen tören ile kutlandı.

24-31 Nisan tarihleri arasında kutlanan Dünya Aşı Haftası etkinlikleri Adıyaman'da düzenlenen açılış töreni ile başladı. Tartan pistinde gerçekleştirilen Aşı Haftası etkinliklerine Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, sağlık yöneticileri katıldı.

Açılış töreninde öğrenciler tarafından step gösterileri yapılırken, ana sınıfı öğrencileri gösteriler sundu.

Programın açılışında konuşan Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, "Ülkemizde 1985 yılından bu yana yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında yapılan çalışmalarla aşı ile önlenebilir hastalıkların morbidite ve mortalite hızlarında belirgin düşüşler olmuştur. Her çocuğun hayata sağlıklı bir başlangıç yapmayı hak ettiği kabul edilerek bağışıklamanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hayatın her döneminde aşılamanın önemi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için bağışıklama çalışmalarının güçlendirilmesi ve her yaştan insanın korunmasının sağlanması hedeflenmelidir. Okul aşısı uygulamalarının titizlikle devam etmesi, aşısı herhangi bir sebeple yapılamayan çocukların aşılarının tamamlanmasıdır. Sağlık çalışanlarının bulaşıcı hastalıklar ile karşılaşma risklerinin yüksek olması nedeniyle gerek kendilerinin hastalıklardan korunması, gerekse hizmet sundukları hastalara ve ailelerine hastalığı bulaştırma risklerinin ortadan kaldırılması amacıyla aşılanmaları özellikle önemlidir" dedi.

Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, Adıyaman'ın aşı çalışmalarında çok iyi bir seviyede olduğunu belirterek, "Koruyucu sağlık hizmetleri 13 ayrı antijende ücretsiz aşılama hizmeti verilmektedir. Halk Sağlığı Müdürlüğü aşılama çalışmalarında yüzde 98 başarı elde etti. Bu kapsamda çalışma yapan çalışanları tebrik ediyoruz. Çocuklarımızın daha sağlıklı bir yaşama kavuşması noktasında ebeveynleri duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise, koruyucu sağlık hizmetleri ve aşılamanın önemine işaret ederek, Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanlarını başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Başkan Hüsrev Kutlu daha sonra bir çocuğa çocuk felci aşısını damla olarak ağızdan yaptı.

25.04.2017 18:04:09 TSI

