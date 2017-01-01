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Kırıkkale'de gündem Ortadoğu



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Güngör Yavuzaslan Kırıkkale Üniversitesi Ortadoğu Sosyolojik Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen'Gençlik, Demokrasi ve Demokratik Katılım' kongresine katılacak.

Kırıkkale Üniversitesi Ortadoğu Sosyolojik Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen 'Gençlik, Demokrasi ve Demokratik Katılım' kongresi 26-27 Nisan tarihlerinde Kırıkkale Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Ortadoğu'da neler oluyor başlığı ile gerçekleşecek kongreye Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Güngör Yavuzaslan da katılacak. Yavuzaslan kongrenin ilk gününde Ortadoğu'da devlet dışı unsurlar ve Türkmenleri anlatacak. Kırıkkale Üniversitesi Yahya Kemal Salonunda 26 Nisan'da saat 10 00'da başlayacak kongrede söz alacak olan Güngör Yavuzaslan başta Kerkük olmak üzere Irak'ta yaşanan son gelişmelerle ilgili izlenimlerini katılımcılarla paylaşacak.

(AY-Y)



25.04.2017 18:13:31 TSI

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