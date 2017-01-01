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Türkerler Holding'den İHA'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Türkerler Holding Kurumsal İletişim Müdiresi Funda Özyurt Argun, İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

10-11 Mayıs tarihlerinde Van'da yapılacak olan 'Uluslar Arası Yenilenebilir Enerji Kongresi' hazırlıklarını yerinde görmek için kente gelen Türkerler Holding Kurumsal İletişim Müdiresi Funda Özyurt Argun, VEDAŞ Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler sorumlusu Çimen Koç ve Ercan Kısacık ile birlikte İHA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz'e kongre hakkında bilgilendirmelerde bulunan Argun, yapılan çalışmalara kısaca değindi. Konuşmalarında basının önemine de değinen Argun, Müdür Akyüz'e görevlerinde başarılar diledi.

İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ise, ziyaretlerinde ötürü Argun ve beraberindekilere teşekkür etti.

(ATL-MSA-Y)



25.04.2017 18:20:24 TSI

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