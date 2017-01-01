25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türkerler Holding'den İHA'ya ziyaret

25 Nisan 2017 Salı, 18:11
Türkerler Holding'den İHA'ya ziyaret
Türkerler Holding'den İHA'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Türkerler Holding Kurumsal İletişim Müdiresi Funda Özyurt Argun, İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
10-11 Mayıs tarihlerinde Van'da yapılacak olan 'Uluslar Arası Yenilenebilir Enerji Kongresi' hazırlıklarını yerinde görmek için kente gelen Türkerler Holding Kurumsal İletişim Müdiresi Funda Özyurt Argun, VEDAŞ Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler sorumlusu Çimen Koç ve Ercan Kısacık ile birlikte İHA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz'e kongre hakkında bilgilendirmelerde bulunan Argun, yapılan çalışmalara kısaca değindi. Konuşmalarında basının önemine de değinen Argun, Müdür Akyüz'e görevlerinde başarılar diledi.
İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ise, ziyaretlerinde ötürü Argun ve beraberindekilere teşekkür etti.
(ATL-MSA-Y)

25.04.2017 18:20:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İpekyolu Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİ ASFALT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
3. Türkiye-İran Forumu
YEREL

3. TÜRKİYE-İRAN FORUMU
ASİMDER'den '24 Nisan' tepkisi
YEREL

ASİMDER'DEN '24 NİSAN' TEPKİSİ
İpekyolu'nda 3 bin öğrenci ile sahil temizliği
YEREL

İPEKYOLU'NDA 3 BİN ÖĞRENCİ İLE SAHİL TEMİZLİĞİ
Van'da 3 bin öğrenci çöp topladı
YEREL

VAN'DA 3 BİN ÖĞRENCİ ÇÖP TOPLADI
3. Türkiye-İran Forumu Van'da başladı
YEREL

3. TÜRKİYE-İRAN FORUMU VAN'DA BAŞLADI
İçme suyu depolarından inceleme
YEREL

İÇME SUYU DEPOLARINDAN İNCELEME
Özalplı minikler için tiyatro gösterisi
YEREL

ÖZALPLI MİNİKLER İÇİN TİYATRO GÖSTERİSİ
3. Türkiye-İran Forumu
YEREL

3. TÜRKİYE-İRAN FORUMU
Van'da ÇEMATEM kuruluyor
YEREL

VAN'DA ÇEMATEM KURULUYOR
Gürpınar'da 23 Nisan etkinlikleri
YEREL

GÜRPINAR'DA 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ
Van'da ulaşıma yeni düzenleme
YEREL

VAN'DA ULAŞIMA YENİ DÜZENLEME
Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışırken yakalandı
YEREL

UYUŞTURUCUYLA UÇAĞA BİNMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
YYÜ'de yeşillendirme çalışması
YEREL

YYÜ'DE YEŞİLLENDİRME ÇALIŞMASI
Buz sarkıtları bu kez tehlike saçmıyor
YEREL

BUZ SARKITLARI BU KEZ TEHLİKE SAÇMIYOR
Van'da konut satışı arttı
YEREL

VAN'DA KONUT SATIŞI ARTTI
Başkale'de kül temizleme çalışması
YEREL

BAŞKALE'DE KÜL TEMİZLEME ÇALIŞMASI
Başkale'de 'Sosyal Market' hizmeti
YEREL

BAŞKALE'DE 'SOSYAL MARKET' HİZMETİ
Van'da hükümlüler ekmek üretecek
YEREL

VAN'DA HÜKÜMLÜLER EKMEK ÜRETECEK
Başkale'de fidan dikimi
YEREL

BAŞKALE'DE FİDAN DİKİMİ
Tuşba'da ortak sınavlar öncesi toplantı
YEREL

TUŞBA'DA ORTAK SINAVLAR ÖNCESİ TOPLANTI
Van'da terör operasyonu
YEREL

VAN'DA TERÖR OPERASYONU
Kaymakam Dündar'dan mahalle ziyareti
YEREL

KAYMAKAM DÜNDAR'DAN MAHALLE ZİYARETİ
Uzmanlardan öğrencilere TEOG tavsiyeleri
YEREL

UZMANLARDAN ÖĞRENCİLERE TEOG TAVSİYELERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Filmlerdeki hatalar
KÜLTÜR-SANAT

İŞTE FİLMLERDEKİ UNUTULMAYACAK EN BÜYÜK HATALAR!

 1
  • 2 O şimdi Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri...
  • 3 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 4 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...