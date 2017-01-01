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Adıyaman Üniversitesinde 'Şiirli muhabbet' adlı şiir dinletisi yapıldı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür, Sanat ve Spor etkinlikleri kapsamında organize edilen 'Şiirli muhabbet' adlı şiir dinleticisi şiir severler ile buluştu.

Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen şiir dinletisine üniversite personel ve öğrencileri katıldı. Eğitimci Abdullah Yılmaz tarafından gerçekleştirilen şiir dinletisinde tasavvuf ve aşk şiirlerine yer verilirken, yerel sanatçılar da türkülerini söylemeyi ihmal etmedi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdikleri dinletide şiir aralarında ise öğrenciler ile Eğitimci Abdullah Yılmaz arasında sohbetler edilip şiir ile ilgili görüş alışverişlerinde bulunuldu.

(CK-SD-Y)



25.04.2017 18:29:11 TSI

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