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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Çınar Koleji öğrencisi TUBİTAK yarışmasında finale kaldı

25 Nisan 2017 Salı, 18:23
Çınar Koleji öğrencisi TUBİTAK yarışmasında finale kaldı
Çınar Koleji öğrencisi TUBİTAK yarışmasında finale kaldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Çınar Koleji 8. sınıf öğrencisi Burcu Gedik, "Çokgensel Şifreleme" isimli projeyle katıldığı "11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Malatya Bölge Yarışması"nda 1. olarak yarışmanın Eskişehir'de düzenlenecek olan final etabına katılmaya hak kazandı.
Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından İnönü Üniversitesinde düzenlenen "11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Malatya Bölge Yarışması" sona erdi. 4 alanda ve toplam 50 projenin sergilendiği yarışmaya "Çokgensel Şifreleme" isimli projeyle katılan Çınar Koleji öğrencisi Burcu Gedik, projesiyle jüri üyelerini etkilemeyi başararak yarışmada 1. oldu ve yarışmanın Eskişehir'de yapılacak finaline katılmaya hak kazandı.
Öte yandan Çınar Kolejinden yapılan açıklamada, yarışmada birinci olan öğrenci tebrik edilerek, öğrenciye final etabında başarılar dilendi.
(BT-SD-Y)

25.04.2017 18:31:10 TSI
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