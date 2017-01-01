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Minik yüreklere devlet eli değdi

- Eskişehir'de anne ve babalarının bayılması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunan iki kardeşe devlet elini uzattı

- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler iki kardeşi takibe aldı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de anne ve babalarının uyuşturucu madde alımı sonrasında bayılmalarını polis ekiplerine bildirerek hayatlarını kurtaran iki kız kardeş hakkında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Kumlubel Mahallesinde devriye atan polis ekiplerini durduran 8 yaşındaki Sevcan ile 6 yaşındaki Sevim kız kardeşleri yaptıkları ihbarla anne ve babalarının hayatlarını kurtarmıştı. Yapılan haber sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, çocuklar ve aile hakkında çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında eve giden ekipler, çocukların yaşama koşulları, sağlık koşulları ve aile yapısını inceledi. Ekipler, çocuklar için en uygun hizmet modeli için çocukları yakın takibe aldı. Yapılan takip sonrasında çocukların aileden alınıp alınmayacağının belirleneceği öğrenildi.

(AS-Y)



25.04.2017 19:25:23 TSI

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