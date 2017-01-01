Van Büyükşehir Belediyesi sınava girecek öğrencileri ücretsiz taşıyacak
VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına girecek öğrencileri ücretsiz taşıyacak.
Van Büyükşehir Belediyesi, 26 Nisan Çarşamba ve 27 Nisan Perşembe günü yapılacak olan TEOG 2. dönem sınavına girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Sınav giriş belgesini gösteren öğrenciler belediyenin ücretsiz taşıma imkanından faydalanacağı belirtildi.
(EKİP-ŞAK-Y)
25.04.2017 20:58:54 TSI
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