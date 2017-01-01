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Kadının İnsan Hakları eğitimini tamamlayanlar sertifikalarını aldı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 08:36
Kadının İnsan Hakları eğitimini tamamlayanlar sertifikalarını aldı
Kadının İnsan Hakları eğitimini tamamlayanlar sertifikalarını aldı

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ile Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği işbirliğinde sürdürülen Kadının İnsan Hakları Eğitim Programının (KİHEP) 16 haftalık ikinci dönem eğitimini tamamlayan 35 kadın, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sertifikalarına kavuştu.
Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile eşi Nil Kayalı, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Ferah Sürekçi, Filiz Üyücü ve Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın'ın katıldığı yemekte konuşan Başkan Kayalı, kadınları sahip olduğu yasal haklar konusunda bilinçlendirmenin önemine dikkat çekerek Kuşadası Belediyesinin kadınlara yönelik spor, kültür-sanat, eğitim programları gibi aktiviteler düzenleyerek çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
4 ay boyunca cinsiyet ayrımcılığı, kadınların sahip olduğu yasal haklar ve maruz kaldıkları insan hakkı ihlalleri gibi konularda eğitim alan 35 kadın, sertifikalarını Başkan Kayalı, Meclis Üyeleri Sürekçi, Üyücü, Sosyal Yardım İşler Müdürü Yalçın, Kadın Danışma Merkezi sosyologlarından Elif Urgancı ve Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşe Gülgün'ün elinden aldı.
(ZH-MB-Y)

26.04.2017 08:45:06 TSI
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