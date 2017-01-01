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46 yıl sonra yeniden görmeye başladı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 08:57
46 yıl sonra yeniden görmeye başladı
46 yıl sonra yeniden görmeye başladı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 11 yaşındayken balıkçıl kuşu tarafından gagalandıktan sonra sol gözü görme yetisini kaybeden 57 yaşındaki Adnan Gençaslan, Memorial Kayseri Hastanesi'nde olduğu ameliyatın ardından yeniden görmeye başladı. Sol gözü 46 yıl sonra yeniden görmeye başlayan Adnan Gençaslan, büyük sevinç yaşadı.
O günün imkanları körlüğe çare olamadı
Kayseri'de yaşayan Adnan Gençaslan, çocukluğunda ağabeyinin eve getirdiği balıkçıl cinsi kuşla oynarken, inanılmaz bir olay yaşandı. Elinde tuttuğun kuşun sol gözünü gagalaması sonucunda kanlar içinde kalan Adnan Gençaslan'a ilk müdahale Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen Gençaslan'ın görme yetisi tamamen kayboldu. Doktorlar, bundan sonra Gençaslan'ın sol gözünün göremeyeceğini ifade ederek, o günün imkanlarıyla körlüğe çare olmadığını belirttiler.
Görmediği için hayatı olumsuz etkilendi
Memorial Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Abdullah Özkırış tarafından ameliyat edilen Adnan Gençaslan yeniden görmeye başladı. İşçi emeklisi Adnan Gençaslan, sol gözü görmediği için hayatının bugüne kadar hep olumsuz etkilendiğini söyledi. Bir akrabasının tavsiyesi üzerine Prof. Dr. Abdullah Özkırış'a ilk kez 2009 yılında muayene olduğunu belirterek, "Yıllarca sol gözüm hiç görmediği için çok sıkıntı çektim. Gözümün kör olması hayatımın seyrini değiştirdi. Çocukken yaşadığım bu olayın etkisinden hiç kurtulamadım. Birçok doktora götürdüler, ancak o günün imkanlarıyla yeniden ameliyat olamadım. Zaten ameliyat olsam da gözüm yeniden açılmayacaktı. Yıllar sonra Abdullah Hoca ile tanıştım. Bana, yapacağı iki ameliyatın ardından yeniden görebileceğimi söyledi. Dünyalar benim oldu. Prof. Dr. Abdullah Özkırış'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.
46 yıllık görme özlemini bitirmek bizim için gurur verici
Prof. Dr. Abdullah Özkırış, 2009'da yaptığı ameliyatın ardından tekrar gözü kapanmaya başlayan Adnan Gençaslan'ın sol gözünü geçtiğimiz gün yeniden ameliyat ettiğini ifade ederek, "Microcerrahi tekniğiyle yapılan 3 işlem yaklaşık yarım saat sürdü. Yaptığımız ilk ameliyat sonrasında hastamızın gözü % 10 görmeye başlamıştı. Son yaptığımız ameliyatla % 50'nin üzerinde görme yetisi oluştu. Önceden bu hastalara müdahale edilemiyordu. Artık bu tür hastaların gözlerini ameliyat edebiliyoruz. Retina sağlam olduğu sürece ameliyatların % 90'ı başarıyla sonuçlanıyor, hastalar ışığı gördüğü müddetçe ümitlerini kesmemelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.
(AÖ-Y)

26.04.2017 09:05:47 TSI
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