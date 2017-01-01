YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sınırda bahar hazırlıkları başladı

Sınırda bahar hazırlıkları başladı

- Sınırdaki kadınlar şelalenin altında ilkel yöntemlerle halı yıkadılar



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Mimar Kaya

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de havaların ısınmasıyla birlikte kadınlar bahar temizliğine, erkekler ise bağ bahçe işlerine koyuldu.

Irak sınırın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde soğuk ve uzun geçen kış aylarının ardından havaların ısınmasıyla bahar temizliğine başlayan kadınlar, Narlı köyü yolu üzerindeki soğuk su şelalesinde piknik tadında halılarını yıkarken, Çukurca karayolu üzerinde bulunan Üzümcü köyünde ise erkekler bağ ve bahçe işleri için iş başı yaptı. Bahar aylarında piknikçilerin ve doğa severlerin uğrak mekanlarından bir yer olan soğuk su şelalesinin yağışlarla birlikte coştuğunu gören bazı vatandaşlarda araçlarından inerek şelalede selfie çektirdiler. Ailesiyle birlikte halı yıkayan Sözdar Yılmaz isimli genç kız, uzun kış aylarında kirlenen halıları akrabalarıyla soğuk su şelalesine yıkamaya getirdiklerini söyledi. Yılmaz, "Çukurca da halı yıkama fabrikaları var. Ama temiz yıkamıyorlar. Bizde kendi imkânlarımızla şelalede yıkıyoruz. Burada piknik tadında halı yıkıyoruz. Yiyecek ve içeceklerimizi getirmişiz. Burada çalışırken çok eğleniyoruz. İşimiz çok zevkli. Halılarımızı köpüklü suyla yıkıyoruz ardından suda duruladıktan sonra kurumaya bırakıyoruz" dedi.

Üzümcü köyünde çiftçilikle uğraşan Said Yılmaz isimli vatandaş ise, "Atalarından kalma tarım işleriyle uğraştıklarını ifade ederek, şuan kendisinin tarlada çalıştığını söyledi. Yılmaz, "Sabahın ilk ışıklarıyla kazma küreklerle bahçeye geliyoruz. Soğanları ektim şimdi domates ve salatalıklar için tarlayı kazıyorum. Geçen yazdan kalma tohumları bahar aylarına bir ay kala seralarda yetiştiriyoruz. Serada fidan haline gelen domates, salatalık ve biberleri kazdığımız bu tarlaya ekiyoruz. Eskiden öküzlerle çift sürüyorduk. Şimdi kazma ve kürekler yardımıyla kazmak zorunda kalıyoruz. Traktörle kazanlarda var. Ama mazot pahalı olunca kendi imkanlarımızla kazıyoruz. Bu yıl yağışlar çok iyiydi. Çiftçiler için inşallah bereketli bir yıl olur" şeklinde konuştu.

(MK-ŞAK-



26.04.2017 09:10:13 TSI

NNNN

