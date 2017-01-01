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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Güreş müsabakaları tamamlandı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 09:02
Güreş müsabakaları tamamlandı
Güreş müsabakaları tamamlandı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - 12-13 yaş Grekoromen Türkiye Şampiyonası grup müsabakası Erzincan'da yapıldı. Erzincan 13 Şubat spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalar 2 gün sürdü ve düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.
12-13 yaş Grekoromen Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında sporcular minderde kıran kırana mücadele ettiler. 18 ilden toplam 241 sporcunun katılımıyla yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile madalyaları verildi.
Erzincan'da yapılan müsabakalarda Artvin, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, İstanbul, Kars, Malatya, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon, Rize, Van ve Erzincan İlinden toplam 241 sporcu mindere çıktı.
Müsabakalarda Erzincan adına yarışan E. Nihat Yakut 75-90 kiloda birinci olurken, 53 kiloda Ahmet Mamadov ve 59 kiloda Emirhan Başgöl beşinci oldu. 35 kiloda Berat Yanar, 38 kiloda M. Berat Ceylan, 47 kiloda Onurhan Duran ve 66 kiloda İ. Efecan Karabulut ise yedinci oldu.
DERECEYE GİREN SPORCULAR
23-26 kiloda Ali Tazegül birinci, Barzan Kaçar ikinci, Hasan Kamaz ve Ömer Baba üçüncü oldu. 29 kiloda Mesut Alka birinci, Abdullah Öztürk ikinci, Naif Yeşil ve Servan Çınar üçüncü oldu. 32 kiloda Enes Çeki birinci, Recep Demir ikinci, Eyüp Yıldırım ve Veysi Kaplan üçüncü oldu. 35 kiloda Fatih Kaçar birinci, Doğan Beyazıtlı ikinci, Ahmet Diler ve Furkan Sakcak üçüncü oldu. 38 kiloda H. Nevraz Efetürk birinci, Şehmuz Batuge ikinci, Muhammet Yalçın ve F. Murat Aydın üçüncü oldu. 42 kiloda M. Mesut Yılmaz birinci, Emirhan Taş ikinci, Y. emre Eker ve Recep Aydın üçüncü oldu. 47 kiloda Nihat Kara birinci, Y. emre Göral ikinci, Furkan Kurtoğlu ve Resul Gavuz üçüncü oldu. 53 kiloda Enes Yılmaz birinci, Engin Atar ikinci, Serhat Akkuş ve M. Can Yağız üçüncü oldu. 59 kiloda Oğuz Bilgisel birinci, Bekir Özkan ikinci, Süleyman Tatar ve Okan Papaker üçüncü oldu. 66 kiloda M. Emin Yeşilmen birinci, Bayazıt Şener ikinci, t. Ziya Abay ve Eyüp Özdede üçüncü oldu. 75 kiloda Y. Emre Toptan birinci, Yusuf Tepe ikinci, Eray Solmaz ve Emre Özdeli üçüncü oldu. 75-90 kiloda ise Eç Nihat Yakut birinci, Erdal İlhan ikinci, M. Baran Aslan ve A. İzzet Kaya üçüncü oldu.
(FG-AT-Y)

26.04.2017 09:10:47 TSI
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