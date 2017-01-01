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'Lavik' Antalya'da



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Selçuk Özgüleryüz ile Levent Yavuz`un, davul-zurna müzik kültürünü korumak ve devamını sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri `Lavik` adlı fotoğraf projesi Antalyalılarla buluşuyor.

`Lavik` adlı fotoğraf sunumu, White Balance Fotoğraf Topluluğu'nun ev sahipliğinde yapılacak. Fotoğraf sunumu ve söyleşisi, Kepez Belediyesi Mimar Sinan Kongre Merkezi (MSKM) Düden Salonu'nda, 28 Nisan Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Fotoğraf sanatçıları Selçuk Özgüleryüz ve Levent Yavuz, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Dibekdere Köyü'nde davul-zurna kültürüyle uğraşan ve geçimini bu müzikten sağlayanların yaşamlarını fotoğrafladılar. İki sanatçı, siyah ve beyaz fotoğraflarda oluşan bu çalışmalarına, uzun hava anlamına gelen 'lavik' adını verdiler.

(SÇ-SÇ-Y)



26.04.2017 10:39:30 TSI

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