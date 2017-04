YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milletvekili Nazlı'dan '30 kuş' şiirini seslendiren öğrenciye hediye

Milletvekili Nazlı'dan '30 kuş' şiirini seslendiren öğrenciye hediye



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Ak Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Hisarcık ilçesinde gerçekleştirilen '15 Temmuz Direniş Gecesi' konulu programda '30 kuş' şiirini seslendiren Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Saniye Can Soy'a hediye ve mektup gönderdi.

Bir süre önce Hisarcık Cumhuriyet Meydanında düzenlenen '15 Temmuz Direniş Gecesi' konulu programda Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Saniye Can Soy Dursun Ali Erzincanlı'nın Şehit Ömer Halisdemir için yazdığı '30 kuş' şiirini seslendirmişti. O gece programa katılan ve şiiri çok beğenen Ak Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Saniye Can Soy'a hediye ve mektup gönderdi. İnsani Yardım Vakfı Hisarcık Temsilcisi Ali Var, Milletvekili Şükrü Nazlı'nın kalem ve anahtarlıktan oluşan hediyesini ve mektubu Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Saniye Can Soy'a teslim etti. Milletvekili Nazlı mektubunda '30 kuş' şiirini duygulu bir şekilde okumasından dolayı öğrenciyi tebrik etti.(MA-EFE)



26.04.2017 10:49:09 TSI

NNNN