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Tütüncü çalışmaları inceledi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçedeki çalışmaları yerinde inceledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şantiye gezilerine hız kesmeden devam ediyor. Aralarında mahalle sokaklarının yenilemesinden Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yapabileceği ebatlardaki çevre yolu yapımına, okul yapımından semt konağı inşaatına, kent parkından cami yapımına kadar milyonlarca lirayı bulan hizmet yatırımlarını tek tek inceleyen Başkan Tütüncü, teknik ekibinden sürekli bilgi alıyor.



En küçük ayrıntıyı bile ele alıyor

Teknikten sorumlu Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır, aynı zamanda plan ve proje müdürü de olan Fen İşleri Müdürü Ali Aslan ile birlikte haftada en az 1 gün şantiye gezisi düzenleyen Tütüncü, en küçük ayrıntıyı bile inceliyor. Kullanılan inşaat malzemesinin kalitesinden kullanılış biçimine kadar sorgulayan Tütüncü, yapılan çalışmaları tek tek kontrol ediyor.

(SÇ-SÇ-Y)



26.04.2017 10:56:12 TSI

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