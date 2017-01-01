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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Genç aşçılar Köyceğiz'in gururu oldu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:52
Genç aşçılar Köyceğiz'in gururu oldu
Genç aşçılar Köyceğiz'in gururu oldu
- Köyceğiz Yüksekkum Meslek Lisesi öğrencileri, Marmaris'ten 2 madalya ile döndü

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Köyceğiz Yüksekkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Marmaris Altın Balık Aşçılık Yarışması'nda 2 gümüş madalya kazandı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu ve Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneği (GEMAD) tarafından düzenlenen "Altın Balık Aşçılık Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu.
Yarışmaya katılan Köyceğiz Yüksekkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ayşegül Atalay, Seçil Çiftçioğlu, Erdem Akça "Karya Kıyılarından Esintiler Taşıyan Fındık Soslu Levrek Afrodit" yemeği ile 2'nci olarak gümüş madalya kazandı.
Goncagül Eşmeli, Derya Eşmeli, Habib Çelik ise "Levrek Futomaki" yemeği ile 2'nci olarak gümüş madalya kazandı.
Köyceğiz Yüksekkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, toplamda 2 gümüş madalya alarak Muğla ilinde en fazla madalya kazanan okul oldu.
Okul Müdürü Ali Eren, öğrencileri yarışmaya hazırlayan öğretmenler Elçin Yazıcı, Saime Yılmaz, Emrah Abay ve Mustafa Erik'i başarılarından dolayı kutlayarak, teşekkür etti.
Yarışmada 2 gümüş madalya kazanan öğrencileri ile gurur duyduklarını aktaran Okul Müdürü Eren, "Böyle önemli bir organizasyonda Köyceğiz'i ve okulumuzu başarıyla temsil eden öğrencilerimizi kutluyorum." dedi.
Öğrencilere, ödülleri Marmaris Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli'nde yapılan Gala gecesi ile verildi.
(CC-MB-Y)

26.04.2017 10:59:54 TSI
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