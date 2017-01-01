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Düzce Üniversitesi'nde yapı günü etkinliği düzenlendi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:01
Düzce Üniversitesi'nde yapı günü etkinliği düzenlendi
Düzce Üniversitesi'nde yapı günü etkinliği düzenlendi

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Yapı Topluluğu tarafından düzenlenen "Yapı Günü" etkinliğinde alanında uzman sektör temsilcileri öğrencilerle bir araya geldi.
Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gün boyu süren programın ilk bölümüne; farklı alanlarda başarıyla faaliyet gösteren firma temsilcilerinden Muhammed Maraşlı, Yiğit Yakar ve Ali Müslim Emiroğlu katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Yapı Topluluğu Başkanı Oğuzhan Muti, kurmuş oldukları topluluğun mimarlık, mühendislik ve teknikerlik öğrencilerine hitap ettiğini belirterek düzenlemiş oldukları konferanslar, teknik geziler ve çeşitli etkinliklerle kendilerini geliştirmeyi amaç edindiklerini söyledi. İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Yapı Topluluğu Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Latif Onur Uğur'a ve kendilerine destek olan tüm akademisyenlere teşekkür eden Oğuzhan Muti, "Yapı Günü" etkinliğinin herkes için yararlı olmasını temenni ederek sözlerini sonlandırdı.
Açılış konuşmasının sonrasında kürsüye davet edilen firma yetkilileri bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştılar. Gelişen teknolojinin ve makine endüstrisinin inşaat alanında birçok kolaylık sağladığını dile getiren konuşmacılar, yeni teknolojiler sayesinde modern ve kapsamlı yapılar oluşturulduğunu dile getirerek malzeme üretiminde geleneksel ürünlerden endüstriyel ürünlere geçildiğini belirttiler. Sektör temsilcileri, Cephe Kaplama Sistemleri, Betonarme Kalıplar, İnşaat Sektöründe Plastik Teknopratik Yapı Elemanları ve Kalıp Donatı Aksesuarları konularında önemli bilgiler aktardılar.
Programın ikinci bölümüne ise; yine farklı sektörlerde çalışmalar yürüten firmaların yetkililerinden; Barış Özge Kılıç, Özcan Çağlar, Hikmet Tuğlu, Nebil Öztürk, Fatih Zeybek, Samet Asma, Ceyhun Şen, Berk Aydın, Özay Önder, Harun Kınalı, Selim Kaya, Ender Ünal, Levent Eryılmaz, Öztürk Terzi ve Semih Salih Kutlu katıldı.
Davetli konuşmacılar; Kentiçi Ulaşımda Metro Sistemleri ve Metro Sistemlerinin Tasarımı, Altyapıda Kullanılan CTP Kompozit Borular, Büyük Otoyol Projelerinde Sözleşmeler, Projelerin Yapımı ve Bakım İşletmesi, Yapı Kimyasalları, İnşaat Sektöründe Boya Teknolojisi ve Finans Piyasalarında AlgoritmikTrade konularında sunumlarını gerçekleştirdiler.
İnşaat ve yapı sektörüyle ilgili birçok konunun tartışıldığı ve beyin fırtınası şeklinde devam eden Yapı Günü etkinliğinde, öğrenciler konuyla ilgili yeni bakış açıları kazanarak sektörün uzmanlarından önemli bilgiler edindiler.
(AY)

26.04.2017 11:09:31 TSI
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