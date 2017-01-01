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Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine Restoratif Diş Tedavi Uzman Hekimi Atandı



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ANTALYA (İHA) - Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine Restoratif Diş Tedavi Uzmanı atanarak hasta kabulüne başladı.

Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Restoratif Diş Tedavi Uzmanı Kübra Alan hasta kabulüne başladı. Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde bulunan Varsak Diş Tedavi ve Protez Merkezi'nde hastalara hizmet veren Restoratif Diş Tedavi Uzmanı Kübra Alan, "diş hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmalar günümüz toplumlarında giderek artan bir önem taşımaktadır. Restoratif Diş Tedavi Anabilim Dalı, diş sert dokularını ilgilendiren, bakteri kaynaklı ya da bakteri olmaksızın gelişen tüm rahatsızlıkların ya da mevcut estetik şikayetlerin teşhis, tedavi ve takibini gerçekleştiren bir bilim dalı ve uzmanlık alanıdır" dedi.

Restoratif Diş Tedavisinde hasta şikayetinin giderilmesinin yanı sıra, çürük, aşınmış, hassas, doku anomalisi olan, renkleşmiş, aralıklı ve kırık dişlerin kaybedilmiş fonksiyonunun ve estetiğinin yeniden kazandırılmasının yer aldığını söyleyen Alan, "Restoratif Diş Tedavisi kapsamında, operatif veya restoratif diş hekimliği, çürük bilimi, koruyucu diş hekimliği ve estetik ya da kozmetik diş hekimliği alanlarında çalışmalar yapılmaktadır."

Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Cennet Tijen Arıbaş ise "merkezimizdeki sürdürülebilir ve kaliteli hizmetlerimize yeni atanan uzman hekim kadromuz ile devam etmekteyiz. Göreve yeni başlayan diş hekimimizin hastalarımıza faydalı olmasını temenni eder, görev hayatında başarılar dilerim" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



26.04.2017 11:11:40 TSI

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