26 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Altın madeni işçileri, Emet Bor İşletmesinde

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:19
Altın madeni işçileri, Emet Bor İşletmesinde
Altın madeni işçileri, Emet Bor İşletmesinde

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Uşak Kışladağ Altın Madeni İşletmesinin işyeri çalışanları, Emet Bor İşletme Müdürlüğü ve Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Başkanlığını ziyaret etti.
Emet Bor İşletme Müdürlüğünü ziyaretlerinde Borik Asit tesisleri ve Espey maden sahalarında incelemelerde bulunan Tüprag Metal Madenciliğe bağlı Uşak Kışladağ Altın Madeni İşletmesi Halkla İlişkiler Müdürü Hakan Ünal ve işyeri çalışanlarına Emet Bor İşletme Müdürü Metin Arslan tarafından brifing verildi.
Daha sonra Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Başkanlığını ziyaret eden altın madeni işçileri Başkan Abdullah Yeşilyurt ile bir süre görüştüler. Başkan Yeşilyurt, ziyaretlerinden dolayı işçilere teşekkür etti.(MA-EFE)

26.04.2017 11:27:33 TSI
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