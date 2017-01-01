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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Dicle Elektrik'ten Yenişehir Ziraat Odasına tepki

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:20
Dicle Elektrik'ten Yenişehir Ziraat Odasına tepki

DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu'nun, çiftçilere blokaj uygulandığı iddialarına tepki gösterdi.
Dicle Elektrik Dağıtımdan yapılan açıklamada, "Şirket olarak, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu'nun basında yer alan gerçek dışı iddialarına cevaben basını ve çiftçilerimizi bilgilendirmek istedik. Öncelikle belirtmek gerekir ki kullandığı elektriğin bedelini ödeyen ve kayıt dışı elektrik kullanmayan çiftçilerimize herhangi bir bloke uygulanmadığı gibi bu çiftçilerimize elektrik tedarikinde de herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Diyarbakır'da yaklaşık 8 bin çiftçi bu şekilde olup, destekleme primlerine yönelik herhangi bir blokaj uygulanmamaktadır. Mevzuatlar gereği 2016 yılında kullandıkları elektriğin bedelini ödemeyen ve borcu bulunan çiftçilere, mevzuatlar gereği blokaj uygulanıyor. Söz konusu çiftçilerden, borcunu ödemeyi taahhüt eden ve yasal şartları yerine getirenlerin blokajları ise kaldırılıyor" denildi.
Açıklamada, Dicle Dağıtım bölgesinde kayıt dışı olarak tarımsal üretimde kullanılan elektriğin bedelinin tüm vatandaşların cebinden çıktığına dikkat çekilere, şu ifadeler yer verildi:
"Bu durumun Dicle bölgesinde tarım üretimi yaparak geçimini sağlayan çiftçilerimize ve ailelerine ekonomik zarar verdiği gibi, bölge insanı hakkında yanlış algıya da neden olduğunu hatırlatırız. Bölgemizde kayıt dışı elektrik tüketimini önlemek ve çiftçiye daha ucuz elektrik sağlamak için şirketimiz tarafından her yıl düzenli olarak yapılan toplantılara hiçbir zaman katılmamış olan bir Ziraat Odası Başkanının, konuyla ilgili mevzuattan haberi yokmuş gibi ortaya çıkıp, popülist ve gerçek dışı söylemler kullanması yine çiftçilerimize zarar vermektedir. Şirketimiz tamamen hukuki zeminde ve mevcut yasalar çerçevesinde hareket etmektedir. Keyfi bir uygulamamız yoktur. Diyarbakır çiftçisi sayaç takma konusunda iradesini ve olumlu tavrını ortaya koymuş ve böylece son 2 yılda tarımsal sulamada 2 bin trafoya sayaç takılmıştır. Diyarbakır çiftçisi, diğer illere ve tüm çiftçilerimize örnek olmaktadır. Çiftçimiz yüzde 65 indirimli elektrik kullanmaya devam etmekte, kayıt altında elektrik kesintisi yaşanmadığı için de üretimi artmaktadır. Tarımsal sulama ile alakalı olarak 2013 yılından beri Diyarbakır'daki Ziraat Odası Başkanları, Pamukçular Birliği Başkanları ve çiftçi temsilcileri ile yapılan toplantılarda, çiftçi sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak birçok konuda mutabakat sağlanmıştır. Dicle bölgesinde yapılan bu çalışmalar, diğer illere örnek gösterilmiştir. Hal böyle iken Diyarbakır'da tarımsal sulama yapan çiftçilerin sorunları ve sıkıntı varmış gibi davranmak, bu şekilde beyanlarda bulunmak sorumlu STK anlayışıyla bağdaşmayan, insaf ve izana sığmayan bir davranıştır. Çiftçimizin bu kadar duyarlı ve akıllıca çözüm ürettiği bir ortanda, çiftçileri temsil ettiğini iddia eden kişilerin de aynı sorumluluk ve bilinçle hareket etmelerini bekliyoruz."
(İHA-MP-Y)

26.04.2017 11:29:37 TSI
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