Keşir, kaldığı yerden devam
(Fotoğraflı)
Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - AK Parti Düzce Milletvekili, Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ayşe Keşir, Düzce'de bazı ziyaretlerde bulundu.
AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile başlayan ziyaretlerine ardından Kore Gazisi Kemal Yurtsever'in eşi Sabiha Yurtsever'i ziyaret ederek devam etti. Vefat eden Kore Gazisinin eşinin taleplerini not eden Keşir, ardından Düzce Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri İbrahim Özcan ile bir araya gelerek sağlık planlamaları hakkında istişarelerde bulundu.
AK Parti Düzce Milletvekili, Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ayşe Keşir son olarak trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Adnan Öztürk'ün Yığılca'da ikamet eden ailesine taziyede bulundu.
(AY)
26.04.2017 11:35:09 TSI
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