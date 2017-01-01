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Oltu'da "Peygamber ve güven toplumu" konferansı



(Fotoğraflı)



Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - Oltu İlçe Müftülüğü ve Oltu Devlet Hastanesi Manevi destek birimi ile birlikte Hastane personeli ve Hasta yakınlarına yönelik "Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans düzenlendi.

Oltu Devlet Hastanesi konferans salonunda yapılan program Güllük Cami Müezzin Kayyımı Ahmet Akçay kuranı kerim tilaveti ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını Oltu Devlet Hastanesi Manevi Destek Uzmanı Eda Öztaş yaptı. Öztaş "Yeryüzünde vahşetle özdeşleşmiş bir toplumun emin ve güvenilir bir topluma dönüştüren düşmanları tarafından emin olarak adlandırılan Muhammedül Emin'e salat ve selam olsun. Hz Muhammed'in hastalara vermiş olduğu manevi desteğin nebevi uygulamaların derlenmesi ve yorumlanıp güncel manada anlamlandırılıp dini referans olarak ön plana çıkması bizim için çok önemlidir "dedi.

Öztaş, Oltu ilçe Müftüsü A.Nuri Bayraktutan'a, Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Soner Özcan'a, Hastane Müdürü Murat Kartal'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Soner Özcan ise Hastanenin manevi destek biriminin yapmış oldukları programdan dolayı kendilerine teşekkür etti.

Sinevizyon gösteriminin ardından Oltu T tipi kapalı cezaevi Vaizi Hüseyin Beydilli "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' başlıklı konferans verdi.

Güllük Cami Müezzin Kayyımı Ahmet Akçay kaside okuyarak, salondakilere duygu dolu anlar yaşattı.

(DMA-AT-Y)



26.04.2017 11:35:32 TSI

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