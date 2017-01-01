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AFAD'a araç takviyesi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:27
AFAD'a araç takviyesi
AFAD'a araç takviyesi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya AFAD'ın araç filosuna yeni katılan arama ve kurtarma araçları düzenlenen törenle tanıtıldı.
Tanıtım törenine, Vali Ahmet H.Nayir, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun ile bazı daire müdürleri katıldı.
Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü araç parkına eklenen yeni araçlar hakkında bilgiler veren İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, "Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından tahsis edilen yeni 4X4 hafif tonaj arama kurtarma aracı ile filosundaki araç sayısını toplamda 14'e çıkardı. Türkiye genelinde bölgesel yapılanmaya sahip 11 ilin dışındaki 70 ilde en fazla araca sahip il olarak ön plana çıkmaktayız. Araçlarımızın 9'u arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılan son teknoloji özel donanıma sahip özel araçlardır" dedi.
Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün personel ve ekipmanıyla diğer illerden çok daha iyi bir noktada olduğunu belirten Vali Ahmet H. Nayir, "Yıllar öncesi imkanlarla bugünü kıyasladığımızda hiçbirine sahip olmadığımız alet edavat, makine ve teçhizata sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah bunlar çok sık kullanacağımız şeyler olmayacak ama trafik kazalarından tutun, afetlere, savaş gibi durumlara kadar biz tedbirimizi alacağız. Bu konuda Kütahya'mız hem personeli hem de ekipmanıyla iyi bir yerde. 14 aracımızı tanıtarak kamu kurumlarının, amirlerinin bu varlıktan haberdar olmasını, ihtiyaç duyduklarında da tüm bu araçlardan istifade etmeleri için tanıtıyoruz. Biz bu yöndeki hazırlıklarımızı diğer illere göre daha da ileride tamamlamış olduk" diye konuştu.(EFE)

26.04.2017 11:36:36 TSI
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