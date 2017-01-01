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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Osmangazili atletler başarıya doymuyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:30
Osmangazili atletler başarıya doymuyor
Osmangazili atletler başarıya doymuyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı.
İzmir Atatürk Salonu'nda 22-23 Nisan'da düzenlenen Çoklu Branşlar Türkiye Şampiyonası'nda toplam 200 sporcunun katıldığı müsabakalarda Osmangazi Belediyespor adına 4 sporcu yarıştı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda çoklu branşlar yıldızlar kategorisinde Leyla Yanardağ Türkiye birincisi, Seda Albayrak ise Türkiye üçüncüsü oldu.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, madalya kazanan bütün sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
(MŞ)

26.04.2017 11:39:24 TSI
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