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Evleri yanan ailelerin yardımına büyükşehir koştu



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MANİSA (İHA) - Evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılamaz hale gelen Alaşehir ilçesi Subaşı Mahallesinden Mehmet Hastürk ve Akarca Mahallesinden Rabia Kaya'ya, Manisa Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı. Çıkan yangın sonucu zor günler yaşayan aileleri yalnız bırakmayan, Manisa Büyükşehir Belediyesi buzdolabından-çamaşır makinesine kadar tüm beyaz eşyalarını yeniledi.

Manisa'nın il genelinde gerçekleştirdiği dev yatırımlarla şehre değer katan Manisa Büyükşehir Belediyesi bir yandan da sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü hizmetlerle Manisalıları yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılamaz hale gelen Alaşehir ilçesi Subaşı Mahallesinden Mehmet Hastürk ve Akarca Mahallesinde Rabia Kaya'nın yaralarını sardı. Acılı ailelerin zor günlerinde yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hastürk ve Rabia Kaya'nın tüm beyaz eşyalarını yeniledi. Alaşehir Koordinasyon Müdürü Akif Ceylan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına, ailelere geçmiş olsun dileklerini ileterek eşyaları teslim etti. Mehmet Hastürk ve Rabia Kaya da, Büyükşehir Belediyesi'nin zor günlerinde yanlarında olduğu için memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.

(SC-Y)



26.04.2017 11:44:24 TSI

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