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GAÜN'de şehitleri anma gecesi düzenlendi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde "Hoyrattan Gazele Doğunun Ezgisi" isimli şehitleri anma gecesi düzenlendi.

Konser programı Ömer Faruk Koyunlu tarafından Kur'an-ı Kerim Tilavetiyle başladı. Gaziantepli sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği gecede söylenen türkülerle oldukça coşkulu anlar yaşandı. GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından 2016 - 2017 eğitim öğretim yılı Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında Öğr. Gör. Kenan Yaman tarafından hazırlanan gecede Gaziantep, Elazığ, Şanlıurfa, Kerkük gibi doğu ve güneydoğu müzik kültüründen kesitler sunuldu. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin yanı sıra konuk sanatçı olarak Devlet Sanatçısı Adnan Çilesiz, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Koro Müdürü Hasan Öztürk, Halil Altıngöz, Semra Akhan gibi sanatçılar da söylediği birbirinden güzel eserlerle unutulmaz bir gece yaşattı.

Gecenin sonunda Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından, Koro Şefi Öğr. Gör. Kenan Yaman ile misafir sanatçılar Adnan Çilesiz, Hasan Öztürk, Halil Altıngöz ve Semra Akhan'a teşekkür belgesi verildi.

(SD-Y)



26.04.2017 11:44:27 TSI

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