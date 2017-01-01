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Liseli öğrenciler höşmerim yaptı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, okullarda BENGİ projesi kapsamında çeşitli etkinlikler yapılırken, Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri de ekmekten höşmerime kadar değişik yiyecekler üretti. Öğretmen Handan Bilecikligil'in öncülüğünde hazırlanan yiyecekler çok beğenildi.

Celal Toraman Anadolu Lisesinde öğrenciler, kurulan stantlarda becerilerini sergilerken, bir gurup öğrencide ekmekten peynire ve höşmerime kadar çeşitli yiyecekler hazırladı. Hazırlanan yiyecekler, Kaymakam Hüseyin Öner ve İlçe milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent ile daire müdürlerine ikram edilirken, çok beğenildi. Kaymakam Hüseyin Öner, öğretmen Handan Bilecikliğil ve öğrencilere teşekkür etti. Yiyeceklerin doğal yöntemlerle yapıldığını anlatan Handan Bilecikligil, bundan böyle yiyecekleri peyniri kendilerinin hazırlayacağını anlattı.

(FT-EME)



26.04.2017 11:50:12 TSI

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