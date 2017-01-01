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1.OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Toprak'ın başkanlığında yapıldı



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MALATYA (İHA) - Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Nisan ayı Olağan Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet toplantısı Vali Mustafa Toprak'ın başkanlığında yapıldı.

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Toprak'ın yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Ilıcak ile Nevzat Diri ve Bölge Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda, OSB'nin İmar Planı ve Arıtma Tesisi İmar Planı revizyonu, Şubat ayında alınan Yönetim Kurulu kararındaki 1. OSB 1.etap alanında daha önce arsa tahsis edilmiş ancak verilen ek süre içerisinde yatırıma başlamayan yatırımcıların tahsislerinin karşılıksız olarak feshedilmesi, Cazibe Merkezleri Programına dahil edilecek arazilerin son durumu, SCADA otomatik sayaç yönetimine geçilmesi, mevcut havai elektrik şebekesinin yer altına alınması, Türk Kızılayı Malatya Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığının arsa tahsisi talebi ile firmaların çeşitli konulardaki müracaatları görüşüldü.

Alınan kararların ardından müteşebbis heyet üyelerinin de katılımı ile Müteşebbis Heyet toplantısına geçildi. Vali Toprak'ın başkanlığında gerçekleştirilen bu toplantıda da 1. Organize Sanayi Bölgesinin üç aylık bütçesi ve denetleme raporu ele alındı.

Vali Toprak, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesinin Nisan ayı Olağan Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet toplantısının verimli geçtiğini, geçmiş dönemlerde ele alınan konular ve sonuçları hakkında bilgiler sunulduğunu ifade etti.

(BT-SD-Y)



26.04.2017 12:01:08 TSI

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