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Aksu piknik alanında peyzaj çalışması başladı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Kırkağaç Aksu piknik alanında peyzaj çalışması başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeşil ve yaşanabilir bir kent için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından Kırkağaçlı vatandaşların sürekli kullandığı Aksu piknik alanında peyzaj çalışması başlatıldı. Devam eden çalışmayı Kent Estetiği Daire Başkanı Bahadır Belek ve Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman da yerinde inceledi.

Devam eden peyzaj çalışmasıyla ilgili bilgiler de aktaran Belek, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda il genelinde peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Manisa'nın daha yeşil bir kent olabilmesi amacıyla başlattığımız bu çalışmalar kapsamında Kırkağaç Aksu piknik alanında peyzaj çalışması başlattık. Vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı bu alan yapacağımız çalışmanın ardından bambaşka bir görünüme kavuşacak. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(SC-Y)



26.04.2017 12:09:47 TSI

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