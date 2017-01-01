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Mut'ta sulama kooperatifi Güneş Enerjisi Santrali kuruyor



(Fotoğraflı)



Hasan Çetin

MERSİN (İHA) - Mersin'in Mut ilçesi Sarıkavak Mahallesi'nde Kürkçü Köyü Sulama Kooperatifi, kendi kaynaklarıyla 1 Megavatlık Güneş Enerjisi Santrali kuruyor.

2014 yılında 1 Megavatlık Güneş Enerji Santrali (GES) proje çalışmalarına başlayan Kürkçü Sulama Kooperatifi, 2015 yılında Toroslar EDAŞ'tan çağrı mektubunu almayı başardı.

Sarıkavak Mahallesi'ndeki 15 bin 250 metrekarelik arsa üzerine bin 35 megavatlık proje için yaklaşık 1 milyon 200 bin dolarlık yatırıma başlayan Kürkçü Köyü Sulama Kooperatifi, ana şebekeye yılda 1 milyon 850 bin kilovatlık elektrik verecek. 7 yılda yatırımını amorti edecek olan tesisin hesaplanan verimlilik süresi 30 yıl olarak belirtiliyor.

Tesisin kurulumu ve projenin nasıl başladığı hakkında bilgi veren Sarıkavak Mahalle Muhtarı ve Kürkçü Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Halil Aktepe, "Mahallemizde içme suyunu 50 kuruştan öderken, sulama suyumuzu 75 kuruşa mal edebiliyoruz. Sulama suyumuzu elektrikli motopomp vasıtasıyla getiriyoruz. Dolayısıyla bu projenin ilk çıkış noktası sulama maliyetlerimizi düşürmekti. İkinci olarak mahallemizde sulamaya elverişli 10 bin dönümün üzerinde arazi varken, biz bugün bin 500 dönümlük kısmını sulayabiliyor ve tarımsal anlamda değerlendirebiliyoruz. Amacımız sulanabilir tarım arazimizi maliyetleri düşürerek arttırmak ve tamamını sulayabilmek. Projemiz için gerekli alt yapı çalışmalarını yaptık. İncelemeler tamamlandı. Güneş verimliliği iyi olan arazi tespit edildi ve kooperatif olarak bu arsayı satın aldık. Hiçbir şekilde arazi üzerinde gölgeleme yok. Yüklenici firma ile sözleşmemizi imzaladık. 10 aya kadar projemizi hayata geçirip, enerji üretmeyi düşünüyoruz" dedi.

Kürkçü Güneş Enerji Santrali Projesi yüklenici firması sahibi Serdar Tabakoğlu, Kürkçü GES projesinin, sulama Kooperatifleri tarafından hayata geçirilen Türkiye'de ilk proje olduğunu belirterek, "Projeyi yaklaşık 3 ay içinde kabule hazır hale getirmeyi planlıyoruz. 3 bin 906 adet 265 vatlık panel ve 31 adet 30 KV invertör kullanacağız. Yaklaşık 600 metrelik mesafeden Toroslar EDAŞ'ın hattına bağlanacağız" dedi.

(HSÇ-Y)



26.04.2017 12:20:44 TSI

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