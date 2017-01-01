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Bingöl'de 5 milyon euroluk projenin toplantısı gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de yaklaşık 5 milyon euro'luk bütçeyle hayata geçirilecek olan Bingöl İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) projenin birinci yönlendirme komitesi toplantısı yapıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Fırat Kalkınma Ajansı(FKA) , Bingöl İl Özel İdaresi, Bingöl Belediyesi ile Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığıyla yürütülen ve yaklaşık 5 milyon euroluk bütçeyle hayata geçirilecek olan Bingöl İŞGEM'in birinci yönlendirme komitesi toplantısı yapıldı. Toplantıya, Vali Yavuz Selim Köşger, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, FKA Genel Sekteri Mesut Öztop ve kurum müdürleri katıldı.

Bingöl'de son yıllarda çok önemli kamu ve özel sektör yatırımlarının yapıldığını belirten Vali Yavuz Selim Köşger, "Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki yatırım projeleriyle, SÜTAŞ yatırımı, OSB genişleme çalışmaları, yeni sanayi sitesi, İŞGEM, Kentpark, Tekstilkent gibi ilimizin kalkınması açısından büyük öneme sahip projeler uygulanıyor. Bunların sonucunda kalkınma sürecinde çok önemli bir ivme yakalanacaktır. İŞGEM projesinin temel işlevi, genç girişimcilerin teşvik edilmesi, eğitilmesi ve ihracat odaklı üretime yönlendirilmesi olacak" dedi.

Projenin kente büyük katkı sunacağını dile getiren Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İŞGEM'in girişimcilik kültürünün gelişmesi açısından umut veren bir proje olduğunu ifade etti.

İŞGEM projesinin Eylül ayında bitirilerek girişimcilerin hizmetine sunulacağını aktaran FKA Genel Sekreteri Mesut Öztop ise, proje kapsamında inşaat, müşavirlik ve teknik destek bileşenlerinin uygulamalarının devam ettiğini söyledi.

Toplantının ardından Vali Köşger ve beraberindekiler, 12 dönümlük arazide yapımı devam eden İŞGEM inşaat alanında incelemelerde bulunarak, proje müdürü Mehmet Tosunturgay'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(YA-CK-Y)



26.04.2017 12:37:21 TSI

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