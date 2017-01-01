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Online işlemlerde Sepaş Enerji farkı



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KOCAELİ (İHA) - Sepaş Enerji müşterilerinin yarısından fazlası online işlemleri kullanıyor.

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında elektrik perakende satış hizmeti veren Sepaş Enerji, kullanıcı dostu internet sitesi ile müşterilerinin yorulmadan telefon, tablet veya bilgisayarlarıyla işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağlıyor. 2016 yılında Sepaş Enerji'de online işlemlerin yapılan tüm işlemlere oranı yüzde 57. Müşterilerin yarısından fazlası işlemlerini online olarak gerçekleştiriyor.

Müşterilerine yenilikçi çözümler ve avantajlar sunan Sepaş Enerji, indirimli elektriğin yanı sıra müşterilerinin yorulmadan ve sıra beklemeden işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilmesi için de çalışmalarını devam ettiriyor. www.sepas.com.tr internet adresinden müşteriler; taşınıyorum, fatura öde, fatura örneği al, borç sorgula ve online satış işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

(İG-İÇ)



26.04.2017 12:42:38 TSI

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