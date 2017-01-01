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Hakkari'de Ufka yolculuk bilgi ve kültür yarışması semineri

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:54
Hakkari'de Ufka yolculuk bilgi ve kültür yarışması semineri
Hakkari'de Ufka yolculuk bilgi ve kültür yarışması semineri

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilgi Derneğinin organize ettiği "Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması" semineri ve ödül töreni düzenlendi.
Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen seminer ve ödül törenine Bilgi Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ramazan Üstün, kişisel gelişim uzmanı Sıtkı Aslanhan, Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminerde Bilgi Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ramazan Üstün, kişisel gelişim uzmanı Sıtkı Aslanhan birer konuşma yaparak öğrencilere verilen eğitimler hakkında detaylı bilgiler verdiler. Seminer sonunda ufka yolculuk kapsamında 5 kategoride yapılan yarışmada dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. A kategorisinde birinci olan 23 Nisan Ortaokul öğrencisi Nisa Fatma Yüzer, A kategorisinde ikinci olan 23 nisan Ortaokul öğrencisi Nurşin Yalçın ve B kategorisinde üçüncü olan Milli Eğitim Vakfı Ortaokul öğrencisi Gülcan Keskin'nin ödülleri Bilgi Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ramazan Üstün, kişisel gelişim uzmanı Sıtkı Aslanhan, Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından verildi. "Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması"nda dereceye giren Şemdinli ve Yüksekova ilçesindeki öğrencilerin ödüllerini ise Yüksekova ilçesinde düzenlenecek olan ödül töreninde verileceği belirtildi.
(FT-ŞAK-Y)

26.04.2017 13:03:19 TSI
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