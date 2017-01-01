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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Küçük kızın parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 13:19
Küçük kızın parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı
Küçük kızın parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde'de 5 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı.
Edinilen bilgiye göre, Niğde'de 5 yaşındaki Selma Nur Doğan'ın taktığı yüzük parmağına sıkıştı. Yüzüğü çıkaramayan çocuk durumu ailesine haber verdi. Ailesi de yüzüğü bir türlü çıkaramayınca, çocuğu Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü. Yüzük, doktorlar tarafından da çıkartılamayınca Niğde Belediyesi itfaiye müdürlüğüne haber verildi. Hastaneye giden itfaiye ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü sağlık ekiplerinin nezaretinde keserek çıkarttı.
(YE-AÖ-Y)

26.04.2017 13:27:58 TSI
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