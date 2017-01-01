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Yıldırım'da geri dönüşüm seferberliği

26 Nisan 2017 Çarşamba, 13:24
Yıldırım'da geri dönüşüm seferberliği
Yıldırım'da geri dönüşüm seferberliği

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, atık yönetimi çalışmalarıyla ilçenin geleceğine sahip çıkıyor.
Türkiye'de geri dönüşüm konusunda Avrupa standartlarına sahip kurumlardan biri olan Yıldırım Belediyesi, 2017 Ocak ayından itibaren 6 bin 369 ton ambalaj atığı, 53 ton cam atığı ve 2 bin 375 kilogram atık pil topladı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ayrıca 7 bin 375 kilogram bitkisel yağ atığının yanı sıra bin 821 adet elektrik ve elektronik atık topladı. İlçedeki atıkların geri dönüştürülerek çevrenin korunmasının hizmet politikalarının başında geldiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İnsan sağlığını tehdit eden durumların önüne geçiyor, çevremizi koruyarak gelecek nesillere bırakıyoruz. Ülkemizde her sene sadece yaklaşık 2 milyon ton bitkisel yağ tüketiliyor. Bir litre atık yağ 5 milyon metreküp suyu kullanılmaz hale getirirken bir adet küçük kalem pil yaklaşık 4 metrekare toprağı kirletiyor. Ayrıca başta plastik ve metal atıklar doğada yok olma süreleri binlerce yılı bulabiliyor. Biz de atıkları toplayarak geri dönüşüm sayesinde hem çevremizi koruyor hem de ekonomimize artı değer katıyoruz" diye konuştu.
(MŞ)

26.04.2017 13:33:13 TSI
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