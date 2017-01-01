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İzgören'den kişisel gelişim taktikleri

- Yıldırımlılar Barış Manço Kültür Merkezi'ne sığmadı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, iletişim uzmanı Ahmet Şerif İzgören'i vatandaşlarla buluşturdu.

Girişimcilik konusunun anlatıldığı salonda boş yer kalmayınca izleyiciler sahnede oturdu. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Süpermen Türk Olsaydı' adlı program büyük ilgi gördü. Gerçek hayattan çarpıcı örnekler veren Ahmet Şerif İzgören, kendine has üslubuyla keyifli anlar yaşattı.

İzgören, "Sevgi kültürümüz iyidir, ama zamanla iş sevmekle aşırı korumayı karıştırmaya gelmiş. Yabancı çocuklara bakın. Otelde beş-altı yaşındaki Alman çocuk alır yemeği, üstüne döke döke yer. Bizim on yaşındaki Türk çocuğun yemeğini babası alır, anası yedirir, teyzesi de ağzını siler. Çocuk otuz beş yaşına gelir, hala, ana, baba, teyze çocuğun peşinde yemek yedireceğiz diye koştururlar. Bu nasıl bir korumacılık, kollamacılıktır? Herhalde Süpermen Türk olsaydı pelerinini annesi bağlardı" diye konuştu.

(MŞ)



26.04.2017 13:37:36 TSI

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