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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Aydın'dan Mescid-i Aksa gerçeği

26 Nisan 2017 Çarşamba, 13:42
Aydın'dan Mescid-i Aksa gerçeği

BURSA (İHA) - MHP Osmangazi Belediye Meclisi Üyesi Cemil Aydın, Arap dünyasının elini Filistin ve Mescid-i Aksa'dan çektiğini söyledi.
Filistin meselesine sahip çıkılmasını isteyen Aydın, "Mirac gecesi Mescid-i Aksa'da toplanan cemaat tamamen Türklerden ibaret olup, kısmen Endonezya ve Malezya vatandaşları göze çarpıyordu. Diğer ziyaret yerlerinde de durum farklı değildi. Mescid-i Aksa'nin hizmetinde bulunan Ürdün devletinin etkisi tartışmalıdır. Zira tanıtım ve temsilde sıkıntılar mevcuttur. Bu konuyla ilgili İslam Birliği Genel Sekreterliği mutlaka devreye girerek Mekke ve Medine'de olduğu gibi namaz vakitleri Mescid-i Aksa'dan naklen bütün dünyaya izlettirilmelidir. Kamu diplomasisin önemli bir ayağı olan yerel yönetimlerin kültürel gezi ve toplantıları için Kudüs vazgeçilmez bir adres olmalıdır. Turizm Bakanlığı yetkili seyahat acenteleri münasebetiyle bölgeye yapılacak gezi ve seyahatlere teşvik desteğini mutlaka gündemine almalı ve de hava yolları şirketlerini özendirilmelidir. Zira Doğu Türkistan, Kerkük, Karabağ ve diğer Türk-İslam beldeleri gibi Kudüs üzgün, Mescid-i Aksa mahzundur" diye konuştu.
(MŞ)

26.04.2017 13:50:56 TSI
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