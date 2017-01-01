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Isparta'da Belediye Hastane projesi



(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA)- Isparta Devlet Hastanesi, Doğumevi ve Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nin taşınmasının ardından bölge esnafı Belediyeden Hastane yapması için imza kampanyası başlattı.

Isparta Şehir Hastanesi'nin açılmasın ardından Hastane Caddesi'ndeki eski hastane binalarının değerlendirilmesi yönünde beklentileri olan esnaf, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın 'Eski hastane binalarımız var. Sağlık Bakanlığı onay verirse Belediye olarak hastane kurmak istiyoruz' söz üzerine umutlandı. Göller Bölgesi Tüm Optisyenler ve Gözlükçüler Derneği Başkanı Ömer Levent öncülüğünde imza kampanyası başlatan esnaf, Belediye Başkanı Günaydın'dan eski Isparta Devlet Hastanesi binasını değerlendirerek Belediye Hastanesi kurmasını istiyor. İmza kampanyasında şuana kadar bine yakın esnaf imza verdi.



10 bin kişi etkilendi

Esnaflar adına konuyla ilgili açıklama yapan Ahmet Ayyıldız, hastanelerin 17 Mart'ta Isparta Şehir Hastanesi'ne taşındığını belirterek, o günden bu yana işlerinde en az yüzde 50 azalma olduğunu söyledi. Ayyıldız, "Hastanenin karşısından başlayalım, çarşıya kadar sağlı sollu 985 tane esnaf var. Çalışanlarını da sayarsak toplamda 10 bin kişinin bu durumdan etkilendiğini söyleyebiliriz. Eski Devlet Hastanesi'nin karşısındaki eczacı, lokantacı, medikalci ve diğer esnaf bitti. Bu esnafın Isparta Şehir Hastanesi'nin karşısında yer tutmasının imkanı yok. Duyduğumuza göre o bölgede dükkan kiraları 10 bin lira civarındaymış. Onun için geçen haftalarda yerel basında Belediye Başkanımızın 'devlet hastanemizin yerini bize verin orayı belediye hastanesi yapalım' sözünü okuduk. Biz oranın bu şekilde değerlendirilmesini istiyoruz. Arkadaşlarımız dilekçe yazdılar ve çok sayıda imza toplandı. Belediye Hastanesi'nin yapılması esnafa her açıdan katkı sağlar. Eski Devlet Hastanesi'nin binası altyapısıyla buna uygundur. Esnaftan ziyade bu halk için de çok iyi olacak. Hastane binasının depreme dayanıksız olduğu söyleyebilir. Ama belediyemiz orayı yıkarak yeni belediye hastanesi yapacak güçtedir" şeklinde konuştu.

(FK-Y)



26.04.2017 14:08:10 TSI

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