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ASP'den anlamlı ziyaret

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:02
ASP'den anlamlı ziyaret
ASP'den anlamlı ziyaret

(Fotoğraflı)

Mimar Kaya
HAKKARİ (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Hakkari İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İl Çocuk Hakları Komitesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sosyal, ekonomik ve yoksunluk içinde olan öğrencileri evlerinde ziyaret ederek kırtasiye yardımında bulundular.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından uygulanan Aile Sosyal Destek Projesi (ASDEP) çalışmalarında tespit edilen ve İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Ekonomik Destek (SED) ile desteklenen öğrencileri çocuk hakları temsilcilerinden Zehra Ölmez, Didem Bayhan ve Yağmur Zirek, İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, il yetişkin temsilcisi Haci Demir ve ASDEP personeli ile birlikte evlerinde ziyaret edilerek sorun ve sıkıntılarını dinlediler.
İl Müdürü Bildirici; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sosyal ekonomik yoksunluk içinde olan ve eğitime devam eden çocukları, çocuk hakları temsilcileri ile birlikte etkinlikler kapsamında ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Biz 3 gün boyunca 50 çocuğumuzu ve ailelerinde ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledik. Amacımız ekonomik yoksunluktan dolayı zor şartlar altında eğitimine devam eden çocukların ailelerini destekleyerek çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim almalarını sağlamak, çocuklarımız ve ailelerine danışmanlık hizmeti vermektir. İl genelinde 720 çocuğumuza bu hizmeti sunmaktayız" şeklinde konuştu.
Çocuk hakları temsilcisi Zehra Ölmez ise, çocuk hakları komitesi olarak il müdürü ile birlikte bu etkinliği düzenlediklerini, amaçlarının Hakkari de çocuklarla ilgili farkındalık oluşturmak ve ekonomik yoksunluk içindeki arkadaşlarımıza destek olmak olduğunu ifade etti.
Sıcak ve samimi ortamında geçen ziyaretlerde çocuklara çeşitli kırtasiye yardımı yapıldı.
(MK-ŞAK-Y)

26.04.2017 14:10:09 TSI
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