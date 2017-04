YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Toltar'a SİT alanları için destek sözü

KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Dilovası'nda ki SİT alanlarının konuta açılması için Çevre ve Şehirçilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüştü.

Göreve geldiği günden bu yana Dilovası'nın önemli bir sorunu olan SİT alanlarının konuta açılması konusunda sürekli girişimlerde bulunan ve her platformda dile getiren Başkan Toltar, konunun çözümü için iki günlüğüne Ankara'da temaslarda bulundu. İki günlük Ankara ziyaretinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı SİT ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin Tekinsoy'u ziyaret ederek Dilovası'nın coğrafi yapısı ve SİT alanlarının Dilovası için önemi konusunda görüşmelerde bulundu. Başkan Toltar'ın özellikle Tavşancıl Mahallesi Karatarla mevkiinde bulunan arazilerinin SİT alanı kapsamında çıkartılarak konuta açılması yönünde ki taleplerini ve projelerini dinleyen Bakan Özhaseki konuyla yakından ilgileneceğini belirterek her türlü desteği sunacağını belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı SİT ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin Tekinsoy'da konuyla ilgili çalışmanın yapılması için her türlü desteği vereceklerinin sözünü verdi.

Ziyaretler ile ilgili olarak açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Dilovası artık kabuğunu kırmak zorundadır. Dilovası'nın gelişip büyümesi için toplu konutların artması ve nüfusunun da artması çok önemlidir. Ancak Dilovası'nın etrafını çevreleyen özellikle Tavşancıl'a doğru genişlemesini engelleyen bir SİT alanları sorunu vardır. Geçmiş yıllarda Orman vasfı nedeniyle korunma amaçlı SİT alanı olarak gösterilen alanlar şimdilerde çalılık alanlar olarak durmaktadır. Dilovası'nın genişlemesi ve büyümesi için SİT alanlarının konuta açılması gerektiğini her platformda söyledik. Göreve geldiğimizden bu yanda da bu SİT alanları konusunda ki sıkıntımızı dile getirdik. SİT alanlarının konuta açılması için iki günlük Ankara ziyaretlerimizde olumlu görüşmeler yaptık. Hem Bakanımız hem de Genel Müdürümüz sorunumuzu dilediler ve konuyla yakından ilgileneceklerinin sözünü verdiler. İnşallah yakın bir zamanda bu sorunu çözeceğiz ve İlçemiz konuta elverişli olan Tavşancıl Mahallemize doğru genişleyecek ve büyüyecektir" dedi.

26.04.2017 14:18:44 TSI

