MHP Sumbas İlçe Başkanı Hakkı Aslandağ güven tazeledi
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OSMANİYE (İHA) - MHP Sumbas İlçe Başkanlığına Hakkı Aslandağ yeniden seçildi.
Sumbas Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen kongreye, mevcut başkan Aslandağ tek aday olarak girdi. 400 delegeden 57'sinin oy kullandığı kongrede Aslandağ, oy birliğiyle yeniden ilçe başkanı seçildi.
Yeni yönetim kurulu ise Ali Kurt Musa Kazım Yonca, Harun Kundakçı, Memik Akyürek, Rıdvan Kabaktepe, Asalet Hadınoğlu, Erdal Tuluk, Osman Salmanoğlu, Ali Yükselir, Mehmet Gençoğlan, Bahtiyar Topbaş, Şinasi Durmuşcan, Veysel Beserek ve Beşir Akkurt'tan oluştu.
Kongreye, MHP İl Başkanı Fahri Kuyulu, Sumbas Belediye Başkanı Mustafa Nuri Nuhoğlu, Mehmetli Belediye Başkanı Hamza Büyüköztürk, köy ve mahalle başkanları ile çok sayıda partili katıldı.
(MUH-ELF-Y)
26.04.2017 14:36:46 TSI
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