26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MHP Sumbas İlçe Başkanı Hakkı Aslandağ güven tazeledi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:28
MHP Sumbas İlçe Başkanı Hakkı Aslandağ güven tazeledi
MHP Sumbas İlçe Başkanı Hakkı Aslandağ güven tazeledi

(Fotoğraflı)

OSMANİYE (İHA) - MHP Sumbas İlçe Başkanlığına Hakkı Aslandağ yeniden seçildi.
Sumbas Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen kongreye, mevcut başkan Aslandağ tek aday olarak girdi. 400 delegeden 57'sinin oy kullandığı kongrede Aslandağ, oy birliğiyle yeniden ilçe başkanı seçildi.
Yeni yönetim kurulu ise Ali Kurt Musa Kazım Yonca, Harun Kundakçı, Memik Akyürek, Rıdvan Kabaktepe, Asalet Hadınoğlu, Erdal Tuluk, Osman Salmanoğlu, Ali Yükselir, Mehmet Gençoğlan, Bahtiyar Topbaş, Şinasi Durmuşcan, Veysel Beserek ve Beşir Akkurt'tan oluştu.
Kongreye, MHP İl Başkanı Fahri Kuyulu, Sumbas Belediye Başkanı Mustafa Nuri Nuhoğlu, Mehmetli Belediye Başkanı Hamza Büyüköztürk, köy ve mahalle başkanları ile çok sayıda partili katıldı.
(MUH-ELF-Y)

26.04.2017 14:36:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Osmaniye'de virajı alamayan tırın dorsesi devrildi
YEREL

OSMANİYE'DE VİRAJI ALAMAYAN TIRIN DORSESİ DEVRİLDİ
Osmaniye Ticaret Borsası
YEREL

OSMANİYE TİCARET BORSASI
Kaymakam Coşkun: &quot;Kız çocukların okumasına önem vereceğiz&quot;
YEREL

KAYMAKAM COŞKUN: "KIZ ÇOCUKLARIN OKUMASINA ÖNEM VERECEĞİZ"
Osmaniye'nin elektrik kesintisi
YEREL

OSMANİYE'NİN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çocuklar unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla eğlendi
YEREL

ÇOCUKLAR UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ OYUNLARLA EĞLENDİ
Kaçak avlandıkları 5 ton balıkla yakalandılar
YEREL

KAÇAK AVLANDIKLARI 5 TON BALIKLA YAKALANDILAR
Osmaniye'de pulluk çarpan çocuk yaralandı
YEREL

OSMANİYE'DE PULLUK ÇARPAN ÇOCUK YARALANDI
Osmaniye Ticaret Borsası
YEREL

OSMANİYE TİCARET BORSASI
Hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu
YEREL

HAYALİNİ KURDUĞU AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYEYE KAVUŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
Vahşi yaşam fotoğrafları
YAŞAM

LEOPAR BU KEZ SERT KAYAYA ÇARPTI!

 1
  • 2 Hadise sosyal medyayı salladı
  • 3 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Konservatuvar yılları, en sağdaki kız gibi olan benim