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Belenli kadınlar girişimciliğin kapılarını araladı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:32
Belenli kadınlar girişimciliğin kapılarını araladı
Belenli kadınlar girişimciliğin kapılarını araladı

(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - Hatay'ın Belen İlçe Belediyesi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), işbirliğinde düzenlenen girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan 30 kadın kursiyer, düzenlenen törenle girişimcilik sertifikalarını aldı.
İlçedeki kadınların girişimcilik ruhunu geliştirmeleri, aile bütçelerine katkı sağlamaları düşüncesiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlattıkları, üç ayrı kurstan ikisinin eğitimlerinin tamamlandığını belirten Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, "Bir diğer kursumuz mayıs ayında tamamlanacak. Her kursta 30, toplamda ise 90 girişimcimiz sertifika almış olacak. Sizleri her konuda destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz. Yolunuz açık olsun. Çıktığınız yolda sizlere başarılar diliyorum" dedi.
KOSGEB'in amacının küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek ekonomideki rolünü, etkinliğini, rekabet güçlerini arttırmak olduğunu ifade eden Hatay KOSGEB il Müdürü Kenan Sert, girişimcilik kurslarına önem verdiklerini, Hatay'da kurumlarla başarılı çalışmalara imza attıklarını söyledi.
KOSGEB İl Müdürü Sert, "Kobilerin istihdama katkısına baktığımızda toplam işletmelerin yüzde 99'unu Kobiler oluşturuyor. Toplam istihdamın yüzde 74.2'si, toplam katma değerin yüzde 52.8'i, toplam satışların yüzde 63'ü, toplam yatırımların yüzde 53.3'ü, toplam ihracatın yüzde 54.4'ünün Kobiler tarafından yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla Kobilerin rekabet düzeylerinin arttırılmasına, kurumsallaşmalarına, markalaşmalarına ve gelişmelerine katkı sağlamak bizim amacımızdır" dedi.
Konuşmaların ardından Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, Hatay KOSGEB İl Müdürü Kenan Sert, girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan kadınlara, sertifikalarını sundu.
(MSM-Y)

26.04.2017 14:40:45 TSI
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