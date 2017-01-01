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Yeni'den Memur-Sen'e teşekkür

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:47
Yeni'den Memur-Sen'e teşekkür
Yeni'den Memur-Sen'e teşekkür
- AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni:
- "Zor günlerde her zaman devletinin ve milletinin yanında yer alan Memur-Sen'e teşekkür ediyorum"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, anayasa referandumuna desteği nedeniyle Memur-Sen Adana İl Temsilciliği'ni kutlayarak "Zor günlerde her zaman devletinin ve milletinin yanında yer alan Memur-Sen'e teşekkür ediyorum" dedi.
AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, başkan yardımcısı Mehmet Ali Özmansur, Kadın Kolları Başkanı Sevil Can ve Seyhan İlçe Başkanı Abdurahman Yeşiltaş, referandumdaki destekleri nedeniyle Memur-Sen Adana İl Temsilciliği'ni ziyaret etti.
Başkan Yeni, 16 Nisan referandumunda dünyanın gözünün Türkiye üzerinde olduğunu belirterek, "Milletimiz özgür iradesiyle 'evet' dediği için sonuçtan memnunuz" diye konuştu.
Memur-Sen Adana İl Temsilciliği'nin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini söyleyen Fikret Yeni, "Zor günlerde her zaman devletinin ve milletinin yanında yer alan Memur-Sen'i kutluyor, verdiği desteğe özellikle teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Ülkemizin en güçlü sivil toplum örgütü olan Memur-Sen'imiz, Türkiye'nin daha büyük, müreffeh ve güçlü bir ülke olması için çalışmalarını sürdürüyor. Adana'da merkezde ve ilçelerde yaptığımız 'Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet Hedef 1 milyon 111 bin 111 üye'kampanyasıyla referandum çalışmalarımızı tamamladık, milletimiz iradesini sandığa yansıttı ve Türkiyemizi aydınlık bir gelecek bekliyor" ifadelerini kullandı.
Ziyarette, Memur-Sen İl Temsilciliği'ne bağlı sendikaların birim başkanları ile komisyon başkanları da hazır bulundu.
(NPR-Y)

26.04.2017 14:55:26 TSI
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