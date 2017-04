YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yeni'den Memur-Sen'e teşekkür

ADANA (İHA) - AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, anayasa referandumuna desteği nedeniyle Memur-Sen Adana İl Temsilciliği'ni kutlayarak "Zor günlerde her zaman devletinin ve milletinin yanında yer alan Memur-Sen'e teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, başkan yardımcısı Mehmet Ali Özmansur, Kadın Kolları Başkanı Sevil Can ve Seyhan İlçe Başkanı Abdurahman Yeşiltaş, referandumdaki destekleri nedeniyle Memur-Sen Adana İl Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Başkan Yeni, 16 Nisan referandumunda dünyanın gözünün Türkiye üzerinde olduğunu belirterek, "Milletimiz özgür iradesiyle 'evet' dediği için sonuçtan memnunuz" diye konuştu.

Memur-Sen Adana İl Temsilciliği'nin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini söyleyen Fikret Yeni, "Zor günlerde her zaman devletinin ve milletinin yanında yer alan Memur-Sen'i kutluyor, verdiği desteğe özellikle teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Ülkemizin en güçlü sivil toplum örgütü olan Memur-Sen'imiz, Türkiye'nin daha büyük, müreffeh ve güçlü bir ülke olması için çalışmalarını sürdürüyor. Adana'da merkezde ve ilçelerde yaptığımız 'Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet Hedef 1 milyon 111 bin 111 üye'kampanyasıyla referandum çalışmalarımızı tamamladık, milletimiz iradesini sandığa yansıttı ve Türkiyemizi aydınlık bir gelecek bekliyor" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Memur-Sen İl Temsilciliği'ne bağlı sendikaların birim başkanları ile komisyon başkanları da hazır bulundu.

