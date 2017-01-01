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Düzce Belediyesi haşere ile mücadele çalışması başlattı

(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi, haşereyle mücadelede önemli bir yer tutan larva mücadelesi çalışmalarına başladı. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 2017 yılı haşereyle mücadele çalışmalarında önemli bir yer tutan Larva mücadelesinin başladıklarını belirtti.

Biyosidal ürün için alım ihalesine çıkan Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kamu ihale kanunun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 18 Mayıs saat:10:00'da Düzce Belediyesi Konuralp ek hizmet binasında ihale edilecektir.

Biyosidal ürünler; İnsanların bulunduğu ortamlarda, yaşam alanlarında veya çevrelerinde bulunan zararlılarla mücadele amacıyla kullanılan ve bu zararlıları yok eden veya uzaklaştıran, cezp ederek belirli bir hedefte toplanmalarını sağlayan kimyasal formülasyonlar veya maddelerdir. Bu zararlılar halk sağlığını olumsuz etkileyen haşereler, fareler, hamam böcekleri, sivrisinekler, akarlar vb. olabilir. Ayrıca içme suyu dezenfektanları, hastanelerde ve gıda sektörü de dahil birçok sektörde kullanılan birçok yüzey dezenfektan maddeleri de Biyosidal ürünler kapsamındadır. Çoğu biyosidal ürün tarımda bitki koruma amaçlı kullanılır (bitki koruma ilacı), tarım alanındaki kullanımları bitki koruma ürünleri yönetmeliği altındadır.

(TT-AY)



26.04.2017 15:04:23 TSI

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