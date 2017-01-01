YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Uyuşturucu ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi

Uyuşturucu ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadelenin daha da etkin bir şekilde yapılması ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanması amacıyla Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı Vali Abdullah Erin başkanlığında yapıldı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile emniyet şube müdürleri katıldı.

Toplantıda Adıyaman'daki genel asayiş durumu, uyuşturucuyla mücadele ve alınacak tedbirler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, uyuşturucu ile mücadelede gelinen nokta hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Gençlerimizi zehirleyen uyuşturucunun her türlüsüyle dört koldan büyük ve kararlı bir mücadele verdiklerini kaydeden Vali Abdullah Erin, "Bu iş bir kişinin bir kurumun yapabileceği bir iş değil, bütün kamu kurum ve kuruluşlar ile toplumun her kesiminin yapması gereken bir çalışmadır. Uyuşturucu bağımlılığı sadece uyuşturucuyu kullanan vatandaşa zarar vermiyor toplumun bütün kesimleri çok ciddi anlamda zarar görüyor. Uyuşturucu kullanımı, toplumumuzun hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, geleceğimizin teminatı gençleri hedef alan son derece önemli bir sorun haline gelmiştir. Onun için uyuşturucuyla mücadeleyi devlet ve millet olarak topyekün yapmamız gerekiyor. Bu noktada kurumlarımız birbirleriyle sürekli diyalog halinde ve iletişim kanallarını sürekli açık tutarak etkin bir mücadele ortaya koymaktadır" dedi.

(AHM)



26.04.2017 15:08:15 TSI

NNNN

