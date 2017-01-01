26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uyuşturucu ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:00
Uyuşturucu ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi
Uyuşturucu ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadelenin daha da etkin bir şekilde yapılması ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanması amacıyla Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı Vali Abdullah Erin başkanlığında yapıldı.
Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile emniyet şube müdürleri katıldı.
Toplantıda Adıyaman'daki genel asayiş durumu, uyuşturucuyla mücadele ve alınacak tedbirler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, uyuşturucu ile mücadelede gelinen nokta hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Gençlerimizi zehirleyen uyuşturucunun her türlüsüyle dört koldan büyük ve kararlı bir mücadele verdiklerini kaydeden Vali Abdullah Erin, "Bu iş bir kişinin bir kurumun yapabileceği bir iş değil, bütün kamu kurum ve kuruluşlar ile toplumun her kesiminin yapması gereken bir çalışmadır. Uyuşturucu bağımlılığı sadece uyuşturucuyu kullanan vatandaşa zarar vermiyor toplumun bütün kesimleri çok ciddi anlamda zarar görüyor. Uyuşturucu kullanımı, toplumumuzun hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, geleceğimizin teminatı gençleri hedef alan son derece önemli bir sorun haline gelmiştir. Onun için uyuşturucuyla mücadeleyi devlet ve millet olarak topyekün yapmamız gerekiyor. Bu noktada kurumlarımız birbirleriyle sürekli diyalog halinde ve iletişim kanallarını sürekli açık tutarak etkin bir mücadele ortaya koymaktadır" dedi.
(AHM)

26.04.2017 15:08:15 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Öğrenciler yararına kermes düzenlendi
YEREL

ÖĞRENCİLER YARARINA KERMES DÜZENLENDİ
Kahta'da uçurtma şenliği
YEREL

KAHTA'DA UÇURTMA ŞENLİĞİ
Satranç turnuvasına büyük ilgi
YEREL

SATRANÇ TURNUVASINA BÜYÜK İLGİ
Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ADIYAMAN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
İtfaiye ekipleri K9 eğitimi alıyor
YEREL

İTFAİYE EKİPLERİ K9 EĞİTİMİ ALIYOR
Adıyaman Üniversitesi geleceğin bilim insanlarını yetiştiriyor
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ GELECEĞİN BİLİM İNSANLARINI YETİŞTİRİYOR
Adıyaman Üniversitesinde 'Şiirli muhabbet' adlı şiir dinletisi yapıldı
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNDE 'ŞİİRLİ MUHABBET' ADLI ŞİİR DİNLETİSİ YAPILDI
Depremin hasar tespitinin askı süresi devam ediyor
YEREL

DEPREMİN HASAR TESPİTİNİN ASKI SÜRESİ DEVAM EDİYOR
Adıyaman Üniversitesi kendi aracını kendisi üretiyor
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ KENDİ ARACINI KENDİSİ ÜRETİYOR
Dünya Aşı Haftası Adıyaman'da etkinliklerle kutlandı
YEREL

DÜNYA AŞI HAFTASI ADIYAMAN'DA ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
Dönerci ve tatlıcılar denetlendi
YEREL

DÖNERCİ VE TATLICILAR DENETLENDİ
Görme engelliler Kuran-ı Kerim okudu
YEREL

GÖRME ENGELLİLER KURAN-I KERİM OKUDU
Yapılan yol uygulamasında 41 araca radardan işlem yapıldı
YEREL

YAPILAN YOL UYGULAMASINDA 41 ARACA RADARDAN İŞLEM YAPILDI
Kuran-ı Kerim ve ezan okuma bölge finali yapıldı
YEREL

KURAN-I KERİM VE EZAN OKUMA BÖLGE FİNALİ YAPILDI
AK Parti 'teşekkür' ziyaretlerine başladı
YEREL

AK PARTİ 'TEŞEKKÜR' ZİYARETLERİNE BAŞLADI
Adıyaman'da Dünya Sıtma Günü kutlandı
YEREL

ADIYAMAN'DA DÜNYA SITMA GÜNÜ KUTLANDI
Başkan Dimez: &quot;Adıyaman'da 43 sandıktan sadece 'evet' oyu çıktı&quot;
YEREL

BAŞKAN DİMEZ: "ADIYAMAN'DA 43 SANDIKTAN SADECE 'EVET' OYU ÇIKTI"
Adıyaman ÇATOM 'Doğudan batıya uzanan kadın eli' sergisine katılacak
YEREL

ADIYAMAN ÇATOM 'DOĞUDAN BATIYA UZANAN KADIN ELİ' SERGİSİNE KATILACAK
Çanakkale 57. Alay şehitlerine vefa
YEREL

ÇANAKKALE 57. ALAY ŞEHİTLERİNE VEFA
HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Yavuz:
YEREL

HÜDA-PAR GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAVUZ:
Başkan Yilter ekmeğe yapılan zam ile ilgili konuştu
YEREL

BAŞKAN YİLTER EKMEĞE YAPILAN ZAM İLE İLGİLİ KONUŞTU
Minik öğrenciler işaret diliyle şarkı söyledi
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLER İŞARET DİLİYLE ŞARKI SÖYLEDİ
Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlandı
YEREL

DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ KUTLANDI
Kahta'da 58 güvenlik korucu yemin etti
YEREL

KAHTA'DA 58 GÜVENLİK KORUCU YEMİN ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Vahşi yaşam fotoğrafları
YAŞAM

LEOPAR BU KEZ SERT KAYAYA ÇARPTI!

 1
  • 2 Hadise sosyal medyayı salladı
  • 3 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Konservatuvar yılları, en sağdaki kız gibi olan benim