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198 kursiyer meslek sahibi oldu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi, Meslek Edindirme Kurslarında eğitimlerini tamamlayıp mezun olan 198 kursiyer için sertifika töreni düzenledi.

Eğitime büyük önem veren 86 sosyal tesisinde, birçok alanda eğitim imkanı sunan Şahinbey Belediyesi meslek sahibi olabilecek kursiyerler yetiştirmeye devam ediyor. Meslek Edindirme Kurslarından Çeyiz Ürünleri Hazırlama ve Hat Sanatı programlarından mezun olan 198 kursiyer sertifikalarını aldı.

396.624 kursiyer eğitim aldı

Şahinbey Belediyesinin düzenlediği Meslek Edindirme Kursundan bu güne kadar 86 Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesiste 70 ayrı branşta 396.624 kursiyer eğitim aldı. Ayrıca Şahinbey Belediyesinin Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesislerinde 16.335 öğrenciye TEOG, YGS ve LYS kursları verildi.

"Eğitimde başarıyı destekliyoruz''

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak eğitime önem verdiklerini belirterek, "Sosyal Tesislerimizde Çeyiz Ürünleri Hazırlama ve Hat Sanatı kurslarından mezun olan 198 öğrencimize sertifikalarını takdim edeceğiz. İnşallah bu sertifikalarla çok daha güzel işler yaparsınız. Bunları altın bilezik gibi düşünüp değerlendirmenizi umuyorum. Sosyal tesislerimizde 40'ın üzerinde kurslarımız var. Onlardan da yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Şahinbey Belediyesi olarak hayatın her alanındayız. Sadece yol, kaldırım, asfalt ve temizlik gibi çalışmalar değil, eğitim alanında da vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarının karşılanması anlamında birçok adım attık, atmaya da devam ediyoruz" dedi.

Başkan Tahmazoğlu, konuşmasının ardından kursiyerlerle sohbet edip, sertifikalarını verildi.

(OE-Y)



26.04.2017 15:21:00 TSI

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