26 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Sinek Ve Sivrisinekle Mücadele Start Aldı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:14
Sinek Ve Sivrisinekle Mücadele Start Aldı
Sinek Ve Sivrisinekle Mücadele Start Aldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe merkezinden geçen yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki Antep deresinde ilaçlama çalışmalarına başlandı.
Havaların ısınmasıyla birlikte Ceylanpınar Belediyesi ekipleri, sivrisine ve haşereta karşı harekete geçirdi. Belediye işçileri sırt pompaları ve traktörün arkasına yerleştirilen tanklar ile ilaçlama çalışmalarına başladı. Çalışmaları hakkında bilgi veren belediye yetkilileri periyodik olarak yaptıkları ilaçlama çalışmalarına havaların ısınmasıyla birlikte yeniden başladıklarını belirtti. İlaçlama çalışmaları kapsamında ilçe merkezinden geçen Antep Deresini de ilaçladıklarını ifade eden yetkililer, "İlçemiz içerisinde yaklaşık 8 Km uzunluğunda taşkın su deresi geçmektedir. Derenin üstü açık olduğundan dolayı atılan çöpler dolayısıyla haşerelerin barındığı bir yer haline geliyor. Antep deresini 3 yıl içerisinde 8 kez temizlememize rağmen tekrar aynı şekilde kirleniyor. Mahalle sakinlerinin dere oluşabilecek haşerelere karşı rahatsız olmamaları için ilaçlama çalışmalarımızı yapıyoruz. Periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz ilaçlama çalışmalarına havaların ısınmasıyla tekrar başladık." dedi.
(UK-SD-Y)

26.04.2017 15:23:10 TSI
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